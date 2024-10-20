１７日に虚血性心疾患で亡くなった俳優・西田敏行さん（享年７６）とテレビ朝日系「ドクターＸ」シリーズで共演した女優・米倉涼子（４９）が１９日、西田さんの都内の自宅を弔問した。午後４時半、サングラス姿で供花と「劇場版ドクターＸＦＩＮＡＬ」（田村直己監督、１２月６日公開）のＴシャツらしきものを手に訪れ、約３０分間、西田さんの遺体と対面した。弔問後には報道陣から「どんな言葉をかけましたか？」と聞かれ