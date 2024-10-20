俳優の竜星涼と八木莉可子がW主演を務める日本テレビ系連続ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（毎週土曜後10：00）の第3話が、19日に放送された。正体が隠されていた特殊詐欺組織“幻獣”の幹部・朱雀を演じるキャストが明らかになった。【場面写真】“幻獣”の幹部・白虎を演じる黒谷友香今作は、同局系人気ドラマ『大病院占拠』『新空港占拠』『ボイス 110緊急指令室』のチームが結集したオリジナル作品。父の命を奪