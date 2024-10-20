◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第４戦巨人４―１ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）炎の３連投で完璧に役割を果たした。ケラーは２度、雄たけびを上げた。同点の７回１死一塁で登板。オースティンをカーブで、続く宮崎を直球で連続空振り三振。「負けられないので、どんな形でも無失点で、勝ち越しを許さないようにという気持ちだけだった」。愛称「ＫＫ」が２つのＫを並べ２／３回を無