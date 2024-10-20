◆報知新聞社後援第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１９日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート〜立川市街地〜国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）中央学院大はエースの吉田礼志（４年）が日本人トップで全体１０位の快走を見せ、５位で２年連続２４回目の出場を決めた。「少しでもタイムを稼ごうという気持ちで走っていた。全体トップになれず悔しいが、最低限の仕事はできた」。季