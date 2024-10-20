現地10月19日、スコットランドリーグ第８節で日本人３選手が所属する首位のセルティックが２位のアバディーンとホームで激突した。古橋亨梧、前田大然、旗手怜央の３人がともに先発出場したセルティックは24分、右サイドでボールを受けた古橋のクロスに旗手がダイレクトで合わせて先制点を奪う。さらに３分後には旗手のシュートのこぼれ球を古橋が流し込んで追加点を挙げた。しかし、後半に入って50分に１点を返されると、そ