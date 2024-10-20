日本のジャズシーンで活躍する人気アーティストを一堂に集めた野外イベントが2024年10月19日、愛知県長久手市の「愛・地球博記念公園」で開かれました。19日、愛・地球博記念公園では、気軽にジャズを楽しんでもらおうと6組の人気ジャズアーティストによる「モリジャズ」が開かれました。愛知県半田市出身のKEIKO LEE(ケイコ・リー)さんは、日本のジャズの頂点ともいえる「ジャズ・マン・オブ・ザ・