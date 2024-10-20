©️ABCテレビ *:・’゜☆。,:*:・’゜☆゜’・:*:,。,:*:・’゜:*:・’゜☆。,:*:・’ ＼＼ABC新人アナウンサーが毎週更新「ひよこ日記」／／ *:・’゜☆。,:*:・’゜☆゜’・:*:,。,:*:・’゜:*:・’゜☆。,:*:・’ 私のメンターは福井アナウンサーです！仕事だけにとどまらず、日頃から様々なアドバイスをもらっています。そして、福井アナウンサーのメンターは古川アナウ