「ノルディックスキー・ジャンプ・全日本選手権」（１９日、白馬ジャンプ競技場）ラージヒル予選が行われ、葛西紀明（５２）＝土屋ホーム＝は１３１・５メートルの１３６・３点の５位で、２０日の決勝に進んだ。好結果を残し、歴代最多５７９回目の出場記録がかかるワールドカップ（Ｗ杯）メンバー入りを目指す。北京五輪銀メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は首位通過した。雨が降りしきる白馬をレジェンドが沸かせた。試技