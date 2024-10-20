「箱根駅伝・予選会」（１９日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）４３校が参加し、各校上位１０人の合計タイムで１０校が本大会（来年１月２、３日）の出場を決めた。１月の箱根駅伝で１７位だった順大が１０位で滑り込み、１４年連続６６回目の出場を決めた。１１位東農大とは史上最少の１秒差だった。１位は立大。本大会は前回覇者の青学大など、シード１０校とオープン参加の関東学生連合を加えた２１チームが走る