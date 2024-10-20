テレビ朝日は、西田敏行さん追悼番組として、「ドクターX特別編」を22日午後7時から放送することを19日、発表した。西田さんは同シリーズで大門未知子を目の敵にする蛭間重勝を、第2シリーズから11年にわたり演じた。西田さんが初登場した第2シリーズ第1話、過去が明らかになった第7シリーズ第2話に加え、西田さんのコメントVTRや共演者たちの追悼コメントも紹介する。