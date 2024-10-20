将棋の藤井聡太七冠が、4連覇を目指す竜王戦の第2局が10月19日、福井県あわら市で行われ、1日目が終了しました。福井県あわら市の温泉旅館で始まった竜王戦七番勝負の第2局。4連覇を目指す藤井聡太七冠(22)に、初のタイトル獲得を目指す佐々木勇気八段(30)が挑んでいます。対局は佐々木八段の先手で始まり、藤井七冠は飛車先の歩を突きました。第1局は藤井七冠が勝利していて、連勝で弾みをつけるのか、佐々木八段が追いつ