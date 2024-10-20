◆報知新聞社後援第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１９日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート〜立川市街地〜国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）前回本戦で１１位の次点で予選会に回った東海大は、１４位でまさかの落選。１０番手のロホマン・シュモン（３年）が残り１０メートルで脱水症状で途中棄権するアクシデントで、１２年連続５２回目の出場を逃した。非情なアクシデント