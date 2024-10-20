「東京六大学野球、早大３−２明大」（１９日、神宮球場）１回戦２試合が行われ、早大がともに勝ち点３で優勝を争う明大に先勝した。今秋ドラフト候補に挙がる遊撃の山県秀内野手（４年・早大学院）が１点差に迫られた九回１死一、二塁で、３−６−５の併殺を完成させ勝利を決めた。法大は慶大に逆転勝利した。天王山の初戦を最高の流れで締めた。大学生屈指の守備力を誇る山県がビッグプレーだ。九回に１点差に迫られ、な