「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第４戦、巨人４−１ＤｅＮＡ」（１９日、東京ドーム）先発の巨人・井上が６回１安打１失点と気迫あふれる投球で、連敗ストップに貢献した。「何回で終わってもいい」と立ち上がりから全力投球。１点の援護をもらいながら、六回にＤｅＮＡ・戸柱に同点弾を被弾したが、その後も力投を続けた。初めてのＣＳという舞台で結果を残し「自信が大きくついた。これからの野球人生に大きい１試合に