ピースワンデュックは渋滞の影響で、予定より1時間ほど遅れて午後1時30分に京都入り。柄沢助手は「馬運車の中では落ち着いていたし、カイバも与えた分だけ食べていた」と遅延も問題なしと強調。未勝利から3連勝でG1初挑戦。「成長している。ためてはじけるタイプではないので、前々の競馬をしてくれれば」と思い描いた。