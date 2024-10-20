ダノンデサイルは土曜朝、角馬場から坂路に入り本番に備えた。初の3000メートルがポイント。安田師は「距離は全く不安はない。ただ、京都はやってみないと分からない。どの馬も神経を使うし、デリケートなコース。そのあたりはジョッキーに悩んでもらう」と慎重な姿勢も、デビュー以来コンビを組む横山典に全幅の信頼を置いた。