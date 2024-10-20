「明治安田Ｊ１、湘南２−１広島」（１９日、レモンガススタジアム平塚）首位広島は湘南に１−２で逆転負けし、１２試合ぶりに黒星を喫した。前半にＭＦ中野就斗（２４）が先制したが、逃げ切れず勝ち点６５のまま。湘南は３連勝。３位町田は後半追加タイムにＭＦ下田北斗（３２）のＰＫで追い付き、柏と１−１で引き分けた。４試合勝ちなしで勝ち点６０。京都は鳥栖を２−０で退け、４試合ぶりに白星を挙げた。勝ち点２６の鳥