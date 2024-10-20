「ＳＶリーグ男子、大阪Ｂ２−３広島Ｔ」（１９日、パナソニックアリーナ）パナソニックアリーナなどで５試合が行われ、昨年Ｖリーグ２位の大阪Ｂは広島Ｔにフルセットの末に２−３で逆転負けし、開幕初黒星で通算２勝１敗となった。日本代表監督として名前が挙がるロラン・ティリ氏（６０）について、クラブは「代表に関する質問は答えられません」とし、コメントしなかった。大阪Ｂは、サントリーを連破した開幕節の勢いを