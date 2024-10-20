ミスタージーティーはCWコースで適度な気合乗り。久保助手は「何のトラブルもなく順調」と好感触だ。半兄サトノルークスは19年菊花賞2着。「血統的に長丁場は良さそう。京都で新馬戦を勝ったし、いいと思う」と歓迎した。枠も理想的な3枠6番。「逃げ馬を見ながら、いいポジションでリズム良く運べそう」と期待を寄せた。