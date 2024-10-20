ビザンチンドリームはクラシック3冠皆勤。きさらぎ賞を制した京都に舞台を移す。坂口師は「コース替わりはいい。折り合いが鍵になるが、距離はこなせると思う」とイメージする。土曜朝は坂路へ。「先週、負荷をかけられた。実戦を使った上積みを感じます」と好感触。4枠7番に「スムーズに内に入れて運べれば」と思い描いた。