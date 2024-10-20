神戸新聞杯11着から巻き返しを期すウエストナウは土曜朝、坂路を駆け上がった。中尾助手は「今朝は疲れを残さずサラッと。いい状態で向かえると思います」と笑顔を見せた。夏場の休養で心身ともに充実。「京都新聞杯（2着）は物見をしたが、普段の稽古は大丈夫。折り合いも問題がなく距離は大丈夫だと思います」と意気込んだ。