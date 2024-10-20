◆報知新聞社後援第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１９日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート〜立川市街地〜国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）２年連続出場を逃した東農大は、１万メートル日本人学生歴代最高の２７分２１秒５２を誇るエース・前田和摩（２年）の欠場が響いた。本戦７０回出場を誇る東農大は、１１時間１分２６秒で１０位の順大と、わずか１秒差に泣いた。残酷