◆報知新聞社後援第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１９日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート〜立川市街地〜国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）順大が１１時間１分２５秒の１０位ギリギリで通過し、１４年連続６６回目の出場を果たした。１１位の東農大とは０６年予選会の国士舘大と拓大に並ぶ歴代最小差の１秒。歴代４位の１１度の箱根駅伝優勝を誇る伝統校が、チーム一丸となっ