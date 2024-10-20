「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第４戦、巨人４−１ＤｅＮＡ」（１９日、東京ドーム）巨人・吉川が肋骨骨折をおしてベンチ入りし、チームを鼓舞した。左脇腹を痛めていたが、この日から緊急登録。試合後、阿部監督は「本人がファイティングポーズを取ってくれたのでね。骨はポキッと折れちゃっているけど、気持ちで入ってくれた」と明かした。吉川も「ベンチに入って、坂本さんとか熱いものを感じました」と出場機会はな