子どもに対し、ついきつく叱ってしまったと反省したことのあるママもいることと思います。森野kuma(@kuma.no.ouchi)さんも、同じ気持ちを持っていました。決して子どもに嫌われたくて叱っているわけではなく、言葉の奥には子どもたちへの願いがあるのですが…。『これは母の欲張りな願いです』をごらんください。 ©kuma.no.ouchi ©kuma.no.ouchi ©kuma.no.ouchi ©kuma.no.ou