「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第４戦、巨人４−１ＤｅＮＡ」（１９日、東京ドーム）「２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」のファイナルＳ第４戦が行われ、リーグ覇者の巨人が３位から勝ち上がったＤｅＮＡに４−１で競り勝ち、優勝による１勝のアドバンテージを含めて対戦成績を２勝３敗とした。負ければ敗退という崖っぷちの一戦で、阿部慎之助監督（４５）の采配がズバズバと的中した。勝てば７年ぶりの