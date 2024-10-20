女優・米倉涼子（４９）が１９日、１７日に虚血性心疾患のため死去した俳優・西田敏行さん（享年７６）の自宅を弔問に訪れた。共演し、１２月６日に公開予定の映画「劇場版ドクターＸＦＩＮＡＬ」のＴシャツと供花を抱え自宅へ入り、西田さんと悲しみの対面。約３０分ほど滞在し、その後はファッション＆音楽イベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ」への出演のため、千葉・幕張メッセへ移動。魂のランウェイを見せ、