芝クッション値9.9＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前10.5％、4角11.8％ダートG前5.3％、4角3.8％※土曜午前5時30分。全体的に内ラチ沿いに傷みが出ている。外差し傾向が強まりそう。ダートは水分を含んでおり、脚抜きがいい状態。先行力を持つ馬が幅を利かせるか。