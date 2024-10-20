芝クッション値9.4＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前15.5％、4角13.1％ダートG前4.8％、4角5.0％※土曜午前5時。芝は3〜4角の内側に傷みがあり、土曜は外伸び傾向。日曜も差し馬優勢か。ダートは多少水分を含んでいる状態。スピードのある先行馬に注意したい。