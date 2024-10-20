芝クッション値10.4＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前8.5％、4角7.0％ダートG前1.8％、4角1.5％※土曜午前5時30分。芝は内ラチ沿いに多少の傷みが見られるが全体的に良好。差しも決まる。ダートは土曜に降った雨の影響で脚抜きが良く、先行勢が優勢だろう。