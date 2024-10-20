町制施行１００周年記念のオリジナルフレームを手にする久保統括局長（左）と山梨町長＝１６日、葉山町長室日本郵便南関東支社県南部地区連絡会の久保博之統括局長（横須賀ハイランド郵便局長）ら８人が１６日、葉山町役場を訪れ、来年１月に迎える町制施行１００周年記念のオリジナルフレーム切手を山梨崇仁町長に披露した。南郷上ノ山公園や一色海岸、葉山港沖のヨットなど葉山を代表する風景シリーズ（８５円切手１０枚、１