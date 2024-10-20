ようやく肩の力が抜けたか――。巨人が１９日の「ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファイナルステージ・ＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に４―１で勝利。同ステージを１勝のアドバンテージを含み２勝３敗とし、日本シリーズ進出に望みをつないだ。背水の陣で臨んだこの日の試合。厳しい状況下で先発した若き左腕・井上は５回まで完全投球の６回１失点とゲームメーク。１―１で迎えた７回には一死一、三塁から岸田がセーフティ