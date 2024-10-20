《京都競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽12R…ツークフォーゲル（馬場入場後に左前肢ハ行）【過怠金】▽6R…高杉3万円（ムチ使用法）【戒告】▽2R…シュタルケ（向正面外斜行）▽11R…斎藤（発走後内斜行）