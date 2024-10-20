《東京競馬出来事＆制裁》【騎手変更】▽池添（検査のため）→6R嶋田【過怠金】▽9R…石橋1万円（発走後内斜行）▽11R…藤岡1万円（直線外斜行）【戒告】▽6R…横山武（発走後内斜行）▽10R…木幡巧（2角内斜行）