¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬24Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Î¾å°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢À¾Ç»±¿Í¢¤ÎµÈÅÄÀ»ÌïÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º´²ì¡¦°ËËüÎ¤ÇÀÎÓ½Ð¿È¤ÇºÇÂ®149¥­¥í¤ò¸Ø¤ëº¸ÏÓ¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤¬¤éÇ¯Îð¤ÏÂç³Ø4Ç¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¿­¤Ó¤·¤í¤âÌ¥ÎÏ¡£ÌÀÂç¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¤¬1°Ì»ØÌ¾¤ÎºÇÍ­ÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢¶å½£½Ð¿È¤Î¡È¿ùÆâ2À¤¡É¤Ë¤â»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤êÉ¾²Á¤òµÞÉâ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬À¾Ç»±¿Í¢¤Îº¸ÏÓ¡¦µÈÅÄ¤À¡£µåÃÄ