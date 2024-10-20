「冬が来る前に」などで知られる美しい歌声の夫婦フォークデュオ、紙ふうせんが11月8日に東京・南青山マンダラで、デビュー50周年記念ライブ「紙ふうせんin MANDALA〜懐かしい未来〜」を開催する。結婚50周年、金婚式を迎えた後藤悦治郎（78）と平山泰代（77）に、その軌跡を聞いた。【小谷野俊哉】◇◇◇◇1974年（昭49）5月に結婚してから50年。金婚式を迎えた。後藤「結婚というのは、男と女。古いかもしれないけど、