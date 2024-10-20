◆報知新聞社後援第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１９日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート〜立川市街地〜国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）４月に就任した元駒大コーチの高林祐介監督（３７）が率いる立大は、１０時間５２分３６秒の１位で３年連続３０回目の箱根駅伝切符をつかんだ。スタート時の気温が２３・２度と例年以上に暑い過酷な条件下で、“駒大イズム”を継承した