女性アイドルグループ「Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ」が、タレントと１対１の通話ができるファンミーティングアプリ「ｏｎｌｙｌｉｖｅ」の公式アンバサダーに就任したことが１９日、発表された。同グループは、いのうえまなみ（２８）、大西ほのか（２４）、藤木愛梨（２１）、矢野愛佳（２０）の４人組（矢野は中国に語学留学中のため、３人で活動中）。昨年１月にワンマンライブでデビュー。ライブツアー「１５都市対バン武者修行」