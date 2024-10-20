◇第101回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会（2024年10月19日陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園＝21・0975キロ）東海大はまさかの悪夢に襲われ、14位で12大会連続の出場を逃した。序盤から切符獲得圏内を維持し、15キロ地点は9位通過。10人目となるはずのロホマン・シュモン（3年）がゴール約10メートル前で倒れ込み、無念の棄権となった。結果的に10人目となった越陽汰（4年）のタイムは1時間12分29秒。10位の順大