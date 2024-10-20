◇第101回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会（2024年10月19日陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園＝21・0975キロ）中大は6位で最多98回目の本戦出場を決めた。今年の箱根では優勝候補にも挙げられる中、13位に沈みシード権を逃した。今予選は主力の溜池一太（3年）と吉居駿恭（3年）がメンバー外となった中でも層の厚さを見せ、佐野拓実主将（4年）は「目標のトップ通過に届かなかったが、切符を得られたことは自信に