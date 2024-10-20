【ブンデスリーガ第7節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 4-0(前半0-0)シュツットガルト<得点者>[バ]ハリー・ケイン3(57分、60分、80分)、キングスレイ・コマン(89分)<警告>[シ]デニズ・ウンダブ(53分)、ジェイミー・レーベリンク(69分)観衆:75,000人