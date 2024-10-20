【ラ・リーガ第10節】(モンティリビ)ジローナ 0-1(前半0-1)ソシエダ<得点者>[ソ]ミケル・オヤルサバル(44分)<警告>[ジ]アルナウ・マルティネス(30分)、ヤンヘル・エレーラ(74分)[ソ]ブライス・メンデス(55分)観衆:12,602人└ソシエダ、オヤルサバルの待望初ゴールで今季3勝目!! 代表明けの久保建英は途中出場で“ELシフト”か