[10.19 オランダ・エールディビジ第9節](アデラールスホルスト)※28:00開始<出場メンバー>[ゴー・アヘッド・イーグルス]先発GK 1 ルカ プログマンDF 2 M. DeijlDF 3 G. NauberDF 4 J. KramerDF 29 A. AdelgaardMF 7 J. BreumMF 8 E. LinthorstMF 11 ボビー アデカニエMF 19 O. AntmanMF 21 E. LlansanaFW 16 V. Edvardsen控えGK 22 J. De BusserGK 30 S. JansenDF 24 L. EverinkDF 25 J. AmofaDF 26 J. DirksenMF 6 C. Twigt