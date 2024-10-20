【プレミアリーグ第8節】(セント メリーズ スタジアム)サウサンプトン 2-3(前半2-0)レスター<得点者>[サ]キャメロン・アーチャー(8分)、ジョー・アリボ(28分)[レ]ファクンド・ブオナノッテ(64分)、ジェイミー・バーディー(74分)、ジョルダン・アイェウ(90分+8)<退場>[サ]ライアン・フレイザー(73分)<警告>[サ]ライアン・マニング(6分)、マテウス・フェルナンデス(10分)、テイラー・ハーウッド・ベリス(33分)、タ