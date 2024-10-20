【プレミアリーグ第8節】(セント ジェームズ パーク)ニューカッスル 0-1(前半0-1)ブライトン<得点者>[ブ]ダニー・ウェルベック(35分)<警告>[ニ]ダン・バーン(10分)、ルイス・ホール(37分)[ブ]ヤシン・アヤリ(45分)、ジャック・ヒンシェルウッド(71分)観衆:52,220人└代表帰りの三笘は今季プレミア初のベンチスタートも…途中出場から短時間で好機連発、ブライトンはウェルベック弾を守り連勝