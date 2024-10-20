[10.19 ブンデスリーガ第7節](アリアンツ・アレーナ)※25:30開始<出場メンバー>[バイエルン]先発GK 1 マヌエル・ノイアーDF 2 ダヨ・ウパメカノDF 3 キム・ミンジェDF 19 アルフォンソ・デイビスDF 22 ラファエル・ゲレイロMF 6 ヨシュア・キミッヒMF 7 セルジュ・ニャブリMF 17 マイケル・オリーズMF 25 トーマス・ミュラーMF 45 アレクサンダル・パブロビッチFW 9 ハリー・ケイン控えGK 26 スベン・ウルライヒDF 15 エリッ