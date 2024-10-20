[10.19 ブンデスリーガ第7節 フライブルク 3-1 アウクスブルク]ブンデスリーガ第7節が19日に行われ、MF堂安律が所属する4位フライブルクはホームで13位アウクスブルクに3-1で勝利した。日本代表帰りの堂安は右サイドハーフで先発出場し、後半31分までプレー。ダメ押しとなる3点目を演出した。フライブルクは前半34分、MFビンチェンツォ・グリフォがMFエレン・ディンクチとのパス交換から右足でミドルシュートを決め、先制に成