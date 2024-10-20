◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第5戦 メッツ12―6ドジャース（2024年10月18日ニューヨーク）メッツは後がない中で、打線が14安打でPS球団タイ記録の12得点で勝利。打者44人で三振0はPS22年ぶりの珍記録だ。初回1死一、二塁で4番アロンソが低めのボール球を先制3ランとし「生涯で100万回以上スイングしているけど、正直（打てた理由は）説明がつかない。ポストシーズン・マジックだ」と笑顔。8回から登板した守護神ディ