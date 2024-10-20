朱雀（白石聖）に拉致され、前回騙し討ちにした詐欺師の情報をどのようにして得たのか詰められる貴一（竜星涼）と優貴（八木莉可子）。第1話のラストでは始末屋の櫛田（フェルナンデス直行）からネイルガンを向けられた貴一だが、今度は電動の丸ノコで首を切断される一歩手前。警察と通じているという疑いをかけられ→物騒な方法で命の危険にさらされ→うまい言い訳で難を逃れ→そして信頼を得るためのミッションをこなしていく
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