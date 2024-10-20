【ブンデスリーガ第7節】(Europa-Park Stadion)フライブルク 3-1(前半3-0)アウクスブルク<得点者>[フ]ビンチェンツォ・グリフォ(34分)、フィリップ・ラインハート(37分)、クリスティアン・ギュンター(45分+1)[ア]フィリップ・ティーツ(65分)<警告>[フ]フィリップ・ラインハート(24分)[ア]M. Kömür(89分)